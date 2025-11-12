Gran Turismo 7 bekommt im Dezember 24-Stunden-Rennen

HQ

Während der State of Play, die Japan gewidmet war, war eine der vielen Ankündigungen, die die Aufmerksamkeit der Fans auf sich zog, ein neuer DLC, der zu Gran Turismo 7 kommt. Es ist als Power Pack DLC bekannt und wird im Dezember auf den Markt kommen und eine ganze Reihe neuer Inhalte in den Renntitel bringen.

Zu diesem Zweck wird der DLC 50 neue Rennen in 20 Themenkategorien zum Absolvieren bringen, die "von globalen Automobil- und Motorsporttraditionen inspiriert sind". Darüber hinaus können wir uns auf volle Rennwochenenden freuen, die Trainingssitzungen, Qualifyings und dann das eigentliche Rennen umfassen. Es wird die nächste Phase der Gran Turismo Sophy AI geben , die "intensive Kämpfe mit dem Schwanz bis zur Nase liefern wird, die deine Grenzen überschreiten", und jeder, der sich das Rudel schnappt, bekommt auch 5 Millionen Credits, die er ausgeben kann.

Aber das ist noch nicht alles, die Power Pack DLC werden 24-Stunden-Rennen ins Spiel bringen. Ja, nicht die typische Videospielversion von 24 Stunden, die tatsächlich etwa eine Stunde dauert, sondern eine Echtzeit-Reflexion, die als "ultimativer Test für Geschicklichkeit und Ausdauer " gilt. Es ist unklar, welche 24-Stunden-Rennen derzeit angeboten werden.

Wann das Power Pack DLC erscheinen wird, ist für den 4. Dezember geplant, und wir warten immer noch darauf, von seinem festen Preis zu hören.