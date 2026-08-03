Grady Hendrix darüber, wie man eine persönliche und familiäre Erfahrung in eine universelle Horrorgeschichte verwandelt

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Es ist klar, dass es Erfahrungen gibt, die wir als 'universell furchteinflößend' bezeichnen könnten, und das ist Teil einer globalen Kultur, die sich zuerst durch Lesen und später durch das Kino verbreitet hat. Und nur wenige Menschen sind so gut qualifiziert, über das Horrorgenre zu sprechen – sowohl als Autor als auch als Drehbuchautor – wie Grady Hendrix, den wir beim 15. Celsius 232 Festival of Horror, Fantasy, and Science-Fiction in Avilés, Spanien, interviewen konnten. Das vollständige Interview mit lokalisierten Untertiteln können Sie unten ansehen.

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Aber woher könnte eine Geschichte wie die von Witchcraft for Wayward Girls stammen, sodass sie als Horrorgeschichte weltweit funktioniert, obwohl die Handlung sich um amerikanische Kultur und Tradition dreht? Die Antwort, wie Hendrix erklärt, liegt in den Erfahrungen seiner eigenen Familie.

"Es war etwas sehr Persönliches. Ich entdeckte, dass einige meiner Verwandten als Teenager weggeschickt wurden und niemand davon wusste, bis 50 oder 60 Jahre später. Also begann ich zu denken, dass da eine Geschichte steckt. Und je mehr ich herausfand, desto mehr wurde mir klar, dass da eine großartige Geschichte steckte."

Diese persönliche Erfahrung ist jedoch kein Einzelfall, denn wie der Autor selbst anmerkt, ist etwas Ähnliches auch in anderen Teilen der Welt passiert.

"Ich glaube, das ist in vielen Ländern passiert. Jemand sagte mir, es sei in Spanien passiert. Das ist in Irland passiert. Das ist in gewissem Maße auch im Vereinigten Königreich passiert.

"Aber ich denke auch, dass du, auch wenn du nicht dieselbe Geschichte hast, dieses Gefühl verstehst. Auf der ganzen Welt, in jedem Land und seit jeher werden alleinerziehende Mütter gehasst. Das ist universell; Das stimmt sehr. Alleinerziehende Mütter können in Geschichten als etwas dargestellt werden, das man hasst, oder als Horror."

Witchcraft for Wayward Girls handelt von einer Jugendlichen namens Fern, die nach ihrer Schwangerschaft in eine isolierte Einrichtung geschickt wird, um heimlich zu entbinden und ihre Babys zu übergeben. Wir haben uns über dieses Buch und vieles mehr – wie zum Beispiel Horror im Kino – im Interview mit Grady Hendrix, das Sie oben finden können, unterhalten.