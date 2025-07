GP von Belgien: Piastri setzt sich im F1-Duell von McLaren gegen Norris durch

HQ

Die Formel 1 bleibt für McLaren ein Monolog, mit einem weiteren Doppelsieg beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps. Zum dritten Mal in Folge gelingt dies (und zehnter Grand Prix von dreizehn, mit den beiden McLaren-Piloten auf dem Podium), aber diesmal in umgekehrter Reihenfolge wie in Großbritannien und Österreich: Oscar Piastri gewann, gefolgt von Lando Norris. Charles Leclerc wurde Dritter und Max Verstappen Vierter.

Das Ergebnis verhilft Piastri zur Führung in der Fahrerwertung, aber nicht lange: 266 Punkte, Norris 250 Punkte. Norris hat vier Rennen gewonnen, Piastri sechs, was den Australier immer noch leicht favorisiert. Der Brite zahlt immer noch für seinen Fehler in Kanada, wo er mit seinem Teamkollegen kollidierte und das Rennen nicht beendete.

Der Unterschied zwischen beiden ist jedoch sehr gering... während der Abstand zu Max Verstappen, dem Dritten der Gesamtwertung, immer größer wird (250 Norris, 185 Verstappen). Noch keine Zeit zum Ausruhen, denn am kommenden Wochenende findet ein weiterer Grand Prix statt, denn der GP von Ungarn (3. August) vor der Sommerpause (der nächste in den Niederlanden findet am 31. August statt).