Gotion High Tech testet jetzt 1000-Kilometer-Batterien in WV EVs

Die "1000-Kilometer-Batterie", die hauptsächlich durch den Übergang zur Festkörperarchitektur und -produktion erreicht wurde, ist zu einer fast mythischen Schwelle für die Branche geworden, die angeblich den Weg ebnet, damit das Elektrofahrzeug selbst für die kritischsten Verbraucher praktischer wird.

Und es scheint, als wären wir erschreckend nah dran, diese Art von Fahrzeugen im Verkauf zu haben. Wie mehrere Quellen, darunter Electrek, berichten, testet der Volkswagen-Partner Gotion High Tech derzeit Standard-EV-Modelle der Marke mit neuen Festkörperbatterien im Inneren, die eine Reichweite von über 1000 Kilometern erreichen können.

Diese "Edelstein-Superbatterie", die eine deutlich höhere Energiedichte als herkömmliche Batteriepacks aufweist, kann zudem ohne Leistungsabfall zwischen minus 40 Grad Celsius und plus 80 Grad betrieben werden.

Es ist derzeit unbekannt, wie die Testpipeline aussieht, aber es wird angedeutet, dass Gemstone sehr bald bereit sein wird, in Einzelhandelsmodelle und für den Verkauf bereit zu sein.