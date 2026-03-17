Gotham-Schauspieler präsentiert ihren ersten Trailer für eine kritische Krypto-Dokumentation

Ben McKenzie hat eine relativ erfolgreiche Schauspielkarriere in Serien wie Gotham und The O.C. genossen und ist sogar mit der Schauspielerin Morena Baccarin verheiratet – und hat Kinder mit ihr. In den letzten sechs Jahren hat sich sein Fokus jedoch fast ausschließlich auf Kryptowährungen verlagert. Dieser Übergang resultiert aus seinen Beobachtungen zahlloser Prominenter, die die Technologie fördern, kombiniert mit der Tatsache, dass er tatsächlich einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften hat.

Diese Reise führte zu einer bahnbrechenden Dokumentation, Everyone is Lying to You For Money, die auf verschiedenen Filmfestivals ein großer Erfolg war.

Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen.