Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro sind jetzt gestartet

Pixel hat gerade seine neue Pixel 8 ) -Serie gestartet, und ehrlich gesagt sind wir beide beeindruckt, dass KI in Ihrem nächsten Telefon auf diesem Niveau ist, und auch wirklich besorgt über die Auswirkungen davon.

Der neue Tensor G3-Prozessor und Android 14 sollten die Überschrift sein, aber sie ermöglichen es Ihnen nur, die extrem leistungsstarke KI zu verwenden, die sich im Telefon versteckt. Das Design ist etwas weicher und nutzt das neue Actua-Display, das die Helligkeit stark erhöht.

Pixel 8 hat ein 6,2-Zoll-Display und das Pro-Modell ein 6,7-Zoll-Super-Actua-Display mit maximal 2400 Nits.

Es gibt viele Kameraverbesserungen, aber der beeindruckendste Teil ist Googles Einsatz von KI zum Schärfen von Bildern, so dass Sie - wie Google behauptet - Fotos haben können, die einem 10-fachen optischen Zoom entsprechen. Mit den KI-Funktionen können Sie auch im Internet nach Dingen suchen, die Sie in Ihrem täglichen Leben finden, und extrem leistungsstarke Bearbeitungswerkzeuge wie der magische Radiergummi wurden jetzt verbessert und erweitert, sodass Sie Ihre Bilder wie nie zuvor mit Photoshop bearbeiten können. Das Pro-Modell verfügt über eine überarbeitete 50MP-Kamera und einen Magic Editor, mit dem Sie mehrere Bilder zu einem kombinieren können, um die Größe und Position von Objekten und Personen zu ändern. Obwohl es beeindruckend ist, wird es Sie dazu bringen, jedes Foto, das Sie von Freunden und Familie erhalten, in Frage zu stellen.

Später wird auch eine leichte, aber leistungsstarke Videobearbeitungssuite veröffentlicht. Es verfügt sogar über einen integrierten Audio-Editor, mit dem Sie bellende Hunde oder Verkehrslärm aus Ihrem Video entfernen können. Es ist sehr beeindruckend, aber auch leicht beängstigend.

Pixel 8 kann auch Ihre Webseiten lesen, zusammenfassen und automatisch übersetzen, worauf Sie die Kamera halten, und ein integrierter Call Screen fungiert als Schicht zwischen Ihnen und unbekannten Anrufern, denen Fragen gestellt werden, bevor der Anruf in Ihrem Namen angenommen wird.

Außerdem haben wir den Temperatursensor zur Kenntnis genommen, der Ihre Lebensmittel und Gegenstände messen kann, sieben Jahre Sicherheitsupdates und die Tatsache, dass die meisten Bundles eine kostenlose Pixel Watch 2 oder Pixel Buds Pro und Premium-Angebote für verschiedene Google-Dienste enthalten. Der amerikanische Preis liegt bei 699 $ / 999 $, aber wir haben bereits eine Reihe guter lokaler Angebote gesehen.