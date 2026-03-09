Google-CEO bot ein Gehaltspaket von 692 Millionen Dollar an

HQ

Die angesehene Financial Times war die erste, die einen halbwegs komplexen, leistungsorientierten Gehaltsdeal mit Google-CEO Sundar Pichai entdeckte.

Kurz gesagt, in den nächsten drei Jahren, basierend auf sowohl Wing, einem Drohnenlieferunternehmen von Waymo, das normalerweise mit selbstfahrenden Autos handelt und Teil der Google-Muttergesellschaft Alphabet ist, sowie neuen Aktienanreizen und Leistungszielen, verdient er potenziell 692.000.000 Dollar oder mehr als 230.000.000 Dollar pro Jahr, indem er mehr als einen neuen Lamborghini Revuelto Supersportwagen pro Tag kaufen kann. das ganze Jahr über.

Obwohl das Gehalt unabhängig vom Vergleich extrem erscheint, konnte er Google seit seiner Übernahme im Jahr 2015 das Siebenfache wachsen lassen, und als Großaktionär behaupten die meisten Quellen, dass er trotz des Verkaufs von Aktien im Wert von 650 Millionen Dollar im Jahr 2025 immer noch genug Aktien in Höhe von etwa 500 Millionen Dollar hält.