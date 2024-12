Golf With Your Friends 2 wird nächstes Jahr veröffentlicht

Im Jahr 2021 kaufte Team17 die Rechte an Golf With Your Friends, das vom Indie-Studio Radical Forge entwickelt wurde. Nun haben sie gemeinsam eine Fortsetzung angekündigt, die irgendwann im nächsten Jahr erscheinen wird. Es wird neue Spielmechaniken, Wetter und plattformübergreifenden Online-Multiplayer geben. Golf With Your Friends 2 wird für PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch veröffentlicht.

