Golf With Your Friends 2 während ID@Xbox Showcase erneut enthüllt

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Im Rahmen der ID@Xbox-Präsentation traten Entwickler Radical Forge und Publisher Team17 auf, um Golf With Your Friends 2 erneut zu enthüllen, nachdem das Spiel im Dezember 2024 erstmals der Welt vorgestellt wurde.

Diese Neuaufdeckung wurde mit einem neuen Trailer zum Spiel geliefert, der Einblicke in viele der neuen Strecken und Umgebungen zeigte, mit sechs einzigartigen Optionen, die zum Start versprochen wurden. Darüber hinaus wird es neue Spielmechaniken und -systeme geben, darunter Gravitationsverschiebungen und Drehungen, alles zusätzlich zu neuen Anpassungselementen und kosmetischen Elementen.

Radical Forge möchte außerdem, dass die Community Golf With Your Friends 2 zu ihrem eigenen macht – alles mit einem Kursdesign-System und dem Enhanced Level Editor 2.0, der neue Werkzeuge, bessere Präzision und erweiterte Anpassungsmöglichkeiten bietet.

Uns wurde außerdem mitgeteilt, dass das Spiel ein Fortschrittselement haben wird, das kosmetische Gegenstände durch das Gameplay belohnt, in einem System, das eindeutig wie ein Battle-Pass klingt, da es als "Fortschrittspfad" und als "kostenlos freischaltbares Belohnungssystem" bezeichnet wird.

Den neuen Trailer zu Golf With Your Friends 2 sehen Sie unten, alles vor dem Start des Spiels für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 irgendwann im Herbst.