Goldfisch besiegt den letzten Boss der Elden Ring -Erweiterung

(Spoiler-Alarm für Elden Ring: Shadow of the Erdtree). Im letzten Monat wurde das Elden Ring -Meisterwerk mit der Erweiterung Shadow of the Erdtree erweitert, und es fügte dem betreffenden Spiel nicht nur viele wunderbare neue Inhalte hinzu, sondern lieferte auch ein paar der härtesten Bosse des Abenteuers. Eine davon war die letzte Schlacht gegen General Radhan und Miquella, und mehrere Spieler haben ihr Schicksal angesichts der blitzschnellen Angriffsmuster und der enormen Reichweite des Duos erlitten. Ein Spieler wollte jedoch beweisen, dass der Boss nicht unmöglich ist, und er entschied sich dafür, indem er seinen Goldfisch namens Tortellini der Herausforderung überließ. Twitch-Streamer Pointcrow entschied sich dafür, die Bewegungen seines Goldfisches in dem fraglichen Kampf als Kontrolle fungieren zu lassen, und am Ende gelang es der goldenen Eidechse, den Endboss der Erweiterung mit ein paar unberechenbaren Schwimmzügen zu besiegen.

Wenn du dich im Vergleich schlecht fühlst, fühle dich nicht zu schlecht. Tortellini hatte eine Menge Hilfe, da der Charakter, den er steuerte, ziemlich mächtig war (Level 713), und Pointcrow hatte auch einige gute Ausrüstung und Gegenstände, um dem Wasserbiest eine faire Chance zu geben. Ihr könnt euch die Errungenschaft selbst über Twitch ansehen.