Golden Sun erscheint am Mittwoch für Nintendo Switch

HQ

Die Nintendo Switch hat im Laufe ihres Lebens eine ziemlich beeindruckende Auswahl an Rollenspielen aufbauen können, daher ist es ziemlich passend, dass zwei der beliebtesten Spiele der Geschichte für "den Schluss" aufgehoben wurden.

Nintendo hat beschlossen, das Jahr 2024 mit einem Paukenschlag zu beginnen, indem es am 17. Januar Golden Sun und Golden Sun 2: The Lost Age in die Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Sammlung aufgenommen hat. Einen Vorgeschmack auf das, was euch erwartet, könnt ihr euch im folgenden Trailer ansehen.