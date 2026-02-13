God of War Trilogy Remake enthüllt

Wir hören schon seit einiger Zeit Gerüchte über zahlreiche God of War-Ankündigungen. Eine Rückkehr zum alten Kratos, die nächsten Schritte für die neue, bärtige Version. Irgendwo sind auch Geschichten von einem Metroidvania drin. Nun, als letzte Ankündigung von PlayStations State of Play, haben wir nicht nur eine, sondern zwei große Enthüllungen für unseren Lieblingsgotteskiller erhalten.

TC Carson, der ursprüngliche Synchronsprecher von Kratos, ist für den God of War Trilogy Remake zurück, der nur einen leichten Teaser bekam, da Carson uns sagte, dass wir dieses Spiel noch eine Weile nicht mehr sehen werden. Aber wenn es zurückkommt, dann in großem Stil wieder.

Carson enthüllte dann ein "Herzensprojekt" zwischen Sony Santa Monica und Mega Cat Studios, das lange gemunkelte Metroidvania, das einen jüngeren Kratos zeigt, der in seinen spartanischen Tagen gegen die Monster und Bestien kämpft, die durch das antike Griechenland wüten.

Zurück zum Trilogie-Remake, über das wir jetzt spekulieren können, da es offiziell bestätigt ist. Angesichts der Verwendung von Remake im Titel können wir wahrscheinlich auf etwas mehr als nur eine grafische Überarbeitung hoffen. Es wäre vielleicht umstritten, das beliebte Kampfsystem der älteren Spiele zu verändern, aber es ist möglich, dass Sony Santa Monica diesen klassischen Titeln noch etwas mehr Würze verleiht. Wir werden es erst wissen, wenn wir diese bevorstehende, große Enthüllung bekommen.