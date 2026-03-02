God of War Schöpfer reagiert auf das First-Look-Bild der Amazon-Prime-Serie: "Es ist in so vielerlei Hinsicht so schlecht"

HQ

Amazon Prime Video veröffentlichte letzte Woche den ersten Blick auf seine kommende God of War -Serie und zeigte einen frühen Einblick in Ryan Hurst als Kratos und Callum Vinson als jungen Atreus. Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Reaktion wahrscheinlich nicht das entspricht, was Amazon sich erhofft hatte, und sogar der ursprüngliche Schöpfer David Jaffe ist eingesprungen, um seinen Beitrag zu dem Bild zu äußern.

"Ich bin sicher, alle geben sich wirklich Mühe." sagte Jaffe in einem aktuellen YouTube-Video. "Es ist so dumm. Aber okay, lassen Sie uns ganz klar sein: Zwei Dinge können gleichzeitig wahr sein. Das kann ein schreckliches Bild sein, und das ist es auch. Es ist in so vielerlei Hinsicht so schlimm... und [Showrunner] Ron Moore ist großartig."

Jaffe glaubt nicht, dass dieses Bild die Serie komplett zerstört hat oder etwas so Extremes, aber wie viele Fans online fragte er sich, warum es so geteilt wurde. Auf Twitter/X kritisierte Jaffe außerdem die Reaktion von Star Ryan Hurst auf die Gegenreaktion und sagte: "Glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht, Kinder."

Als Antwort auf Hurst sagte Jaffe: "Cool und wahrhaftig. Aber gleichzeitig gilt das auch: Wenn Sie das Marketingteam hinter etwas sind, veröffentlichen Sie es nicht im Internet, wenn Sie nicht wollen, dass die Leute es sehen und beurteilen."

Was hältst du vom First-Look-Bild der God of War -Show?