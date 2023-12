God of War: Ragnarök Walhalla ist so erstaunlich, dass es Geld kosten sollte

HQ

Während die ersten Gerüchte den Eindruck erweckten, dass God of War: Ragnarök eine Story-Erweiterung erhält, ließen die offizielle Enthüllung des kostenlosen Valhalla-DLCs des Spiels viele denken, dass es sich im Grunde nur um wiederspielbare Kampfarenen mit einigen Roguelite-Elementen handelt. Eine echte Schande, denn God of War: Ragnarök Valhalla ist so groß und fantastisch, dass es leicht ein Premium-DLC hätte sein können, für den ich gerne bezahlen würde.

Das liegt daran, dass die Entwickler der Santa Monica Studios die besten Teile des Basisspiels so gelassen haben, wie sie sind (oder sie sogar ein wenig poliert haben), während sie sich vom besten Roguelite-Spiel inspirieren ließen, das es gibt: Hades. Ein gutes Beispiel dafür ist das Kampfsystem. Es fühlt sich genauso fabelhaft an wie zuvor, also ist die einzige nennenswerte Änderung, die Valhalla mit sich bringt, ein Anreiz für uns, mit verschiedenen Waffen, Schilden, Runen und mehr herumzuspielen. Dies geschieht, indem wir mehr von den Spezialressourcen erhalten, die verwendet werden, um Kratos dauerhaft für die Verwendung eines bestimmten Schild- und/oder Wutmodus zu verbessern, indem wir zwischen zwei verschiedenen Runenangriffen, Vorteilen und dergleichen wählen können, wenn wir die Truhe(n) öffnen, die wir beim Beenden einer Begegnung erhalten, alle Arten von Herausforderungen abschließen oder uns einfach nur gegen verschiedene Arten von Feinden antreten lassen. Ich habe schnell meine Favoriten im Basisspiel gefunden, aber ich habe einige wirklich effektive Kombinationen gefunden, nachdem ich neue Sachen in Valhalla ausprobiert habe.

Gezwungen zu sein, zwischen verschiedenen Upgrades zu wählen, ist in diesem Genre definitiv nichts Neues, aber viele Spiele schaffen es nicht, Spaß zu machen. Nicht so Walhalla. Der erste Runenangriff, den du wählst, bestimmt den Rest deines Versuchs, da die zukünftigen Belohnungen darauf ausgerichtet sein werden, wodurch Kratos allmählich zu der Tötungsmaschine wird, als die wir ihn kennen, nachdem er mit nur seinen vier Waffen und den Fähigkeiten, die du für sie freigeschaltet hast, ziemlich "einfach" begonnen hat. Du musst jedoch Risiken eingehen und Glück haben, um die besten Sachen zu bekommen, denn wenn du ein Gebiet abschließt, hast du die Wahl zwischen zwei oder drei Türen, auf denen ihre potenziellen Belohnungen markiert sind. Jeder führt dich in ein zufälliges Reich mit verschiedenen Gegnern, die für eine neue Taktik besser geeignet sein könnten.

Wenn ich von den zufälligen Reichen spreche, komme ich zu dem Grund, warum es ziemlich schwierig ist, eine detaillierte Rezension der Valhalla-Erweiterung zu schreiben: Spoiler. PlayStation Studios hat, wie bereits angedeutet, diesen kostenlosen DLC wirklich unterverkauft, denn er ist weit mehr, als selbst der obige Trailer zeigt. Auf eine gute Art und Weise. Wir reden hier von neuen Gebieten, die sich völlig von denen im Basisspiel unterscheiden, von neuen Arten von Gegnern und natürlich von der Fortsetzung der Geschichte. Sicher, du bekommst vielleicht keine grandiose Geschichte wie die, die wir bereits durchgespielt haben, aber sie erklärt definitiv einige der Dinge, die passiert sind, seit wir Kratos, Mimir und ein paar andere bekannte Leute das letzte Mal gesehen haben - und gibt uns gleichzeitig klare Hinweise und Teaser darauf, wohin die Geschichte in der echten Fortsetzung von God of War: Ragnarök führt. Und das alles, während wir denen, die vor dem Wechsel der Mythologie im Jahr 2018 noch kein God of War-Spiel gespielt haben, ein besseres Verständnis dafür vermitteln, was in Griechenland passiert ist, und uns Hardcore-Fans dazu bringen, mit einer Reihe von Anspielungen und lustigen Momenten aufs Ganze zu gehen.

Bisher ist God of War: Ragnarök Valhalla einer der besten DLCs aller Zeiten, aber er ist nicht perfekt. Während die Abfolge der Reiche zufällig sein mag, sind ihre Designs nicht so vielfältig. Du wirst das Design jeder "Arena" schnell sehen und lernen, was es sehr verlockend macht, jedes Mal den gleichen Angriffsplan zu verfolgen. Vor allem, wenn jeder Realm dich normalerweise nur gegen die Feinde antreten lässt, die du aus diesem Gebiet im Basisspiel kennst, mit einem begrenzten Pool an Gegnerkombinationen, aus denen du wählen kannst. Die gute Nachricht ist, dass diese handgefertigten Bereiche absolut atemberaubend aussehen. Der Nachteil ist, dass sie prozedural erstellt worden wären, um jede einzelne Begegnung anders gemacht zu haben. Dazu kommen noch einige Gespräche und Geschichten, die auf seltsame Weise pausieren, weil sie den Rest später als eine Art Belohnung erzählen wollen, und es macht Valhalla von einem Meisterwerk einer Erweiterung zu "nur" erstklassig.

Das ist allerdings, dass ich hart bin. God of War: Ragnarök Valhalla ist ohne Zweifel eine der besten Erweiterungen aller Zeiten. Bezahlt oder nicht. Es baut auf der einprägsamen Geschichte und dem exzellenten Kampfsystem des Basisspiels auf, um diejenigen zufrieden zu stellen, die einfach nur mehr wollen, und peppt die Dinge mit einem neuen, süchtig machenden Gameplay-Zyklus voller aufregender Begegnungen in wunderschönen Umgebungen auf, der mich stundenlang dazu gebracht hat und weiterhin dazu bringen wird, "nur noch einen Versuch" zu sagen.