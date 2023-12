God of War: Ragnarök, um nächste Woche einen kostenlosen Roguelite-DLC zu erhalten

HQ

Es wäre nicht The Game Awards, wenn Santa Monica Studio nicht in irgendeiner Form auftauchen würde, und Überraschung, dass wir jetzt genau das haben. Es wurde gerade enthüllt, dass God of War: Ragnarök einen DLC erhalten wird, der völlig kostenlos heruntergeladen werden kann und Kratos vor eine neue Roguelike-Herausforderung stellen wird.

Es heißt Valhalla-Update, und wie du wahrscheinlich aus dem Trailer für den DLC unten schließen kannst, wirst du dich unzähligen Horden von Feinden stellen müssen, ohne besiegt zu werden, sonst wirst du aufgrund seiner Roguelite-Natur im Wesentlichen wieder von vorne anfangen.

In der Beschreibung des Modus heißt es: "Begib dich mit Kratos nach Walhalla auf eine zutiefst persönliche und nachdenkliche Reise in eine Zukunft, die er nie für möglich gehalten hätte. Meistere die Herausforderungen von Körper und Geist in einem sich auflösenden Abenteuer, das die beliebten Kämpfe aus God of War Ragnarök mit brandneuen Elementen verbindet, die vom Roguelite-Genre inspiriert sind."

Valhalla wird nächste Woche, am 12. Dezember 2023, sowohl für PS4 als auch für PS5 erscheinen.