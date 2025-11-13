God of War Entwickler gab 25 Millionen Dollar und "viele Jahre" für neues geistiges Eigentum aus, damit es dann gelöscht wurde

HQ

God of War Entwickler Sony Santa Monica gab 25 Millionen US-Dollar aus, um eine neue IP zu entwickeln, die leider Jahre später eingestellt wurde. Glücklicherweise ist dies nicht einer dieser Fälle, in denen ein Spiel aufgrund von Bedenken des Studios weggenommen wird, sondern es scheint die eigene Entscheidung der Entwickler zu sein, das Projekt nicht weiter zu verfolgen.

Im My Perfect Console-Podcast (via GamesRadar) erzählte der ehemalige PlayStation-Chef Shuhei Yoshida die Geschichte des Spiels und wie es anfangs aufregend erschien, aber später zu einigen Problemen führte. "Es hatte ein wirklich erstaunliches Konzept und wirklich interessante Gameplay-Ideen. Natürlich sind die Leute von Santa Monica Studio sehr, sehr fähig, hochwertige Kunst zu schaffen. Wir haben sie also viele Jahre lang unterstützt, aber nach 25 Millionen Dollar kamen sie zu mir und sagten, dass wir aufhören müssen. Den Grund dafür weiß ich nicht mehr genau. Die Mannschaft war nicht in der Lage, "das Spiel" zu finden. Es war ein großartiges Konzept. Tolle Idee. Aber das Gameplay hat sich nicht wirklich entwickelt", beschrieb Yoshida.

Yoshida sagte auch, dass er ziemlich oft Spiele absagte. "Ich habe so viele Spiele abgesagt", beschrieb er. "Die meisten Spiele kennt niemand, weil wir früh genug abgesagt haben. Wir haben versucht, eine neue Idee auszuprobieren, den Prototyp zu machen und wenn er gut ist, weiterzumachen. Wenn es nicht gut ist, überarbeiten Sie es oder hören Sie auf. Eine frühzeitige Stornierung kostet uns also nicht viel. Obwohl das Spiel Fortschritte machte und die vielversprechende Vision immer weiter ging, war es nach 25 Millionen Dollar eine wirklich schwierige Entscheidung. Aber ich denke, in diesem Fall dachte sich das Santa Monica Studio alleine: 'Wahrscheinlich müssen wir aufhören.' "

Wir wissen selten, was hinter den Kulissen vor sich geht, aber wenn wir an jede verpasste Spielgelegenheit denken würden, würden wir wahrscheinlich nie wieder schlafen. Immerhin hat Sony Santa Monica weiterhin großartige Spiele in der God of War -Reihe abgeliefert, auch wenn diese neue IP nicht funktioniert hat.