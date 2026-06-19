GM setzt auf Silikonanoden als nächsten Durchbruch in der Elektrobatterientechnologie

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Es scheint, als gäbe es derzeit allgemeine Einigkeit darüber, dass Festkörperbatterien der nächste natürliche Schritt in der Entwicklung der EV-Batterietechnologien sind, aber wenn man General Motors fragt, könnte auch etwas anderes hinter dem Horizont lauern.

Bei einer kürzlichen Branchenveranstaltung (über InsideEV) erklärten GM-Führungskräfte, dass Siliziumanoden-Batterien viel früher produziert werden könnten als viele vollständig solid-state-Designs. Die Technologie ersetzt einen Teil des Graphits, der traditionell in Batterieanoden verwendet wird, durch Silizium, sodass Zellen deutlich mehr Energie speichern können, ohne dass das Paket komplett neu gestaltet werden muss.

Obwohl die Technologie leichter umsetzbar sein mag, wird die Energiedichte im Vergleich zu aktuellen Lithium-Ionen-Zellen theoretisch nur um 30 % erhöht. Er verfügt auch nicht über die Temperaturschutzmaßnahmen und die Zuverlässigkeit von Festkörper im Offset.

GM arbeitet mit dem Batterielieferanten LG Energy Solution an der Entwicklung der Technologie zusammen und erwartet, noch vor Ende des Jahrzehnts siliziumreiche Batteriezellen einzuführen. Die Frage ist, ob bis dahin das Festkörpersystem übernommen haben wird.