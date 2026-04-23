Globaleye wird zum Favoriten der NATO, wenn europäische Technologie der amerikanischen vorgezogen wird

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Es scheint, dass der schwedische Rüstungsauftragnehmer SAAB einen riesigen Deal mit der NATO abgeschlossen hat. Das derzeitige E-3 Sentry (Boeing) Frühwarnflugzeug der Organisation soll ersetzt werden, und laut La Lettre wurde die Globaleye (SAAB) als Nachfolger ausgewählt. Noch im letzten Jahr sah es so aus, als würde die NATO Boeings E-7 Wedgetail wählen, doch dieser Plan scheiterte, und nun scheint europäische Technologie der richtige Weg zu sein.

In einem Kommentar gegenüber Dagens Industri sagt Saabs Pressesprecher Mattias Rådström:

"Wir haben die Medienberichte zur Kenntnis genommen und verweisen weitere Fragen zu diesem Thema an die NATO. Saab hat keine Vereinbarung unterzeichnet oder einen Auftrag von der NATO für das Globaleye erhalten. Wir sind überzeugt, dass das Globaleye den Bedürfnissen der NATO entsprechen würde, haben aber derzeit keine weiteren Kommentare."

Derzeit verfügt die NATO über 14 E-3 Sentry-Flugzeuge, und der Kauf, der im letzten Jahr scheiterte, betraf sechs E-7 Wedgetail-Flugzeuge. Mit einem Preis von etwa 210 Millionen £/240 Millionen Euro pro Einheit würde dies (vorausgesetzt die gleiche Anzahl an Globaleye-Einheiten) einen Deal im Wert von 1,2 Milliarden Pfund bzw. 1,4 Milliarden Euro für die europäische Rüstungsindustrie darstellen. SAAB verfügt über die Kapazität, vier Globaleye-Einheiten pro Jahr zu liefern.