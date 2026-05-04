Gibt es genug Handlung für 10+ Mortal Kombat Filme: Ed Boon meint, es gibt viele Bösewichte, die "absolut offen sind"

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Die neuesten Mortal Kombat-Filmadaptionen, die mit dem Film von 2021 begannen, waren als dreiteilige Geschichte konzipiert, in der Mortal Kombat 2 der mittlere Abschnitt bildet. Das impliziert natürlich, dass es einen dritten Film geben wird, der die größere Geschichte abschließt, die Handlung abschließt und sie zu Ende bringt. Aber es gibt jede Menge Mortal Kombat-Spiele mit über 10 Haupttiteln sowie mehreren Spin-offs und zusätzlichen Varianten, sodass es reichlich Worldbuilding und Erzählung gibt, auf die man für zusätzliche Geschichten zurückgreifen kann. Wie viele weitere Mortal Kombat-Filme wird es also geben?

Das war eine Frage, die Mortal Kombat-Schöpfer Ed Boon während einer kürzlichen Pressekonferenz zum Film gestellt wurde, bei der ausgerechnet der Liu-Kang-Schauspieler Ludi Lin den Kopf des ikonischen Spieleentwicklers fragte, ob es genug gibt, um 10+ Mortal Kombat-Filme zu machen?

Boon antwortete mit Folgendem: "Es gibt eine Geschichte, es gibt zusätzliche Bösewichte, die wir im Laufe der Jahre eingeführt haben und die meiner Meinung nach absolut offen sind, wenn es darum geht, weiterhin Filme zu machen. Ich würde gerne sehen, dass noch einer, du weißt schon, Shinnok vorstellt. Es gibt einige zusätzliche Bösewichte, und das Tolle an Mortal Kombat ist, dass man, wenn man stirbt, im nächsten Film einfach zurückkommt. Trauert nicht um sie, sie werden schon zurechtkommen."

Möchten Sie, dass die Mortal Kombat-Reihe weiter expandiert, oder ist es vorteilhafter, eine straffere und abgeschlossenere Geschichte zu haben? Für mehr über die Fortsetzung, die am 8. Mai Premiere feiert, lesen Sie über die hunderten von Easter Eggs und darüber, was die Serie weiterhin relevant macht.