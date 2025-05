Giannis Antetokounmpo könnte zu den Los Angeles Lakers wechseln

HQ

Für die Milwaukee Bucks hat sich seit der Meisterschaft, die sie 2021 gegen die Phoenix Suns gewannen, viel verändert. Diese Mannschaft war ganz anders als die, die wir heute kennen. Der MVP dieser NBA-Finals war der Grieche Giannis Antetokounmpo, der unter anderem zwei MVPs der regulären Saison, einen einmaligen Defensive Player of the Year und einen neunmaligen All-Star gewann.

Die Franchise, die ihm ihr Vertrauen schenkte, waren die Milwaukee Bucks selbst, die ihn mit dem 15. Pick im Draft 2013 auswählten, um einen der dominantesten Spieler des Jahrzehnts zu entwickeln. Die Idylle anmutende Liebesbeziehung zwischen dem Franchise und dem Spieler könnte zu Ende gehen. Giannis hatte Gerüchte über einen Ausstieg wegen seines Engagements für die Bucks immer dementiert, aber laut dem Journalisten Shams Charania ist er offenbar offen dafür, neue Optionen zu erkunden.

Bis jetzt ist noch nichts in Stein gemeißelt, aber es scheint, dass Fans in der ganzen Liga bereits über die Möglichkeit spekulieren, dass Antetokounmpo auf einem großen Markt ankommt, in diesem Fall den Los Angeles Lakers. In der Zack Lowe Show hob der Journalist Howard Beck die möglichen Ziele des Superstars hervor. " Eines der Teams in Los Angeles oder eines der New Yorker Teams, vielleicht Miami, auch keine großen Märkte, aber glamouröse, mittelgroße.

Die Situation bei den Los Angeles Lakers

Das große Problem für die Los Angeles Lakers ist der kleine Saldo, den sie übrig haben, eine der Franchises, die am wenigsten für einen möglichen Trade bieten können. Das gleiche Gespräch kam auf den Luka Dončić-Trade, der am Ende zur Überraschung aller kam, so dass die Lakers uns erneut überraschen konnten.

Auch der Vertrag von LeBron James ist ein zweischneidiges Schwert für die Franchise. Wenn dieser Trade zustande käme, würden die Lakers von allen Seiten durch die Gehaltsobergrenze gelähmt und gezwungen sein, die Luxussteuer und Strafen zu zahlen. Zu einem Gesamtgehalt von 200 Millionen US-Dollar müssten Giannis' 48 Millionen US-Dollar addiert werden, was enorme Steuern zur Folge hätte.

Um über die Möglichkeit nachzudenken, haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass die bekannten Big 3 nicht besonders gut funktioniert haben. Der Fall der Brooklyn Nets mit Irving, Harden und Durant oder der Phoenix Suns mit Beal, Booker und Durant selbst hat überhaupt nicht gut funktioniert und endete in den Play-offs mit Misserfolgen, auch ohne Qualifikation für die Post-Season.

Es scheint, dass wir im Sommer einen guten Tanz der Sterne sehen werden.

Wo wird Giannis Antetokounmpo Ihrer Meinung nach landen?