Ghostrunner: Project_Hel muss einige Wochen länger in die Werkstatt

Die kostenpflichtige Ghostrunner-Erweiterung Project_Hel (15 Euro) wurde um fünf Wochen verschoben. Im Dezember wurde kommuniziert, dass das DLC Ende Januar veröffentlicht werden soll, doch an diesem Plan kann One More Level nicht länger festhalten. Das Studio nimmt sich deshalb bis zum 3. März Zeit, um „lohnenswerte" Verbesserungen zu realisieren und gleichzeitig Crunch vorzubeugen.

Project_Hel umfasst sechs neue Level, die wir mit der Schurkin Hel abschließen. Man begegnet der Cyborg-Lady im Hauptspiel, doch mit ihr müssen wir den Turm nicht hochklettern, sondern hinabsteigen. Hel verfügt über individuelle Fähigkeiten und sie hält zwei Treffer aus, ehe sie das Zeitliche segnet. Aus diesem Grund sind die Szenarien des Add-Ons etwas actionorientierter und euch erwarten mehr Kämpfe.