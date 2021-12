Ghostrunner-Erweiterung Project_Hel DLC liefert eine völlig neue Kampagne

HQ

505 Games und Entwicklerstudio One More Level haben eine Erweiterung für Ghostrunner angekündigt, Project_Hel. Die zusätzlichen Inhalte werden am 27. Januar 2022 veröffentlicht und bringen Fans des Parkour-Titels einen neuen spielbaren Charakter, inklusive einer völlig neuen Kampagne.

Die Erweiterung dreht sich um die namensgebende Hel, eine der bereits bekannten Gegner aus dem Spiel. In der Kampagne verfolgen wir innerhalb völlig neuer Quests ihren Abstieg des Dharma Towers und erhalten dabei ein eher Tank-basiertes Gameplay. Auch Hel kann eine Reihe von Parkour-Bewegungen vorführen, kann mit ihren einzigartigen Fähigkeiten jedoch etwas mehr Schaden aushalten, bevor sie sich ausruhen muss.

In der Pressemeldung ist die Rede von neuen Gegnern, Bosskämpfen, sowie sechs neuen Tracks, komponiert vom Electronic Artist Daniel Deluxe. Project_Hel erscheint am 27. Januar 2022 für einen Preis von 14,99 Euro auf der Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series S / X, Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna, sowie auf Steam, dem Epic Games Store und GOG.