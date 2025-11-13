Ghost of Yotei wird Sonys am schnellsten verkauftes Spiel seit Spider-Man 2

HQ

Trotz Boykotten, Kontroversen und harter Konkurrenz wurde Ghost of Yotei schnell zu einem großen Erfolg für Sony, das es laut seinem letzten Quartalsbericht geschafft hat, seit der Veröffentlichung über 3,3 Millionen Exemplare des Spiels zu verkaufen. Damit ist Ghost of Yotei auch einer der erfolgreichsten Starts für Playstation seit Spider-Man 2 und hat es sogar geschafft, Ghost of Tsushima im reinen Verkaufstempo zu übertreffen.

Das erste Spiel erreichte seine erste Million während der Pandemie und ohne direkte Konkurrenz, während die Fortsetzung sowohl mit Assassin's Creed Shadows als auch mit einem Mediensturm konfrontiert war. Eine turbulente Zeit, um es gelinde auszudrücken, aber Ghost of Yotei hat es geschafft, die Neinsager eines Besseren zu belehren. Und damit zu einer der größten Erfolgsgeschichten von Sony wird - das laut einigen Prognosen noch vor Ende des Jahres fünf Millionen Verkäufe erreichen könnte.

Spielst du Ghost of Yotei und wie denkst du, ist es im Vergleich zu Ghost of Tsushima?