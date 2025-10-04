Ghost of Yotei verkauft sich 1,3 Millionen Mal und übertrifft damit den Start von Tsushima

HQ

Trotz aller Kontroversen scheint die Einführung von Ghost of Yotei ein durchschlagender Erfolg gewesen zu sein, denn Berichten zufolge wurden über 1,3 Millionen Exemplare verkauft. Das bedeutet, dass es sich besser verkauft als das Original - ein klares Statement dafür, dass die Fans hungrig nach mehr Abenteuern im feudalen Japan waren, auch wenn einige befürchteten, dass das Spiel in Struktur und Inhalt Ghost of Tsushima zu ähnlich sein würde.

Was das Ganze noch interessanter macht, ist, dass Yotei ein Produktionsbudget hatte, das in etwa dem von Tsushima entsprach. Wenn die Umsatzdynamik anhält, könnte sich dies in eine echte Rentabilität für Sucker Punch und Sony verwandeln. Darüber hinaus wurde Ghost of Yotei für seine reibungslose Leistung gelobt, selbst auf der Basisversion der Playstation 5. Jetzt geht es nur noch darum, zu sehen, ob die Verkäufe halten können – und ob Yotei eine langfristige Erfolgsgeschichte für Sucker Punch wird.

