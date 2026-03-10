Ghost of Yotei Legends lässt dich Kosmetika komplett durch das Gameplay freischalten

HQ

Heute, am 10. März, startet Ghost of Yotei Legends. Sucker Punchs Mehrspieler-Koop-Ergänzung zu Ghost of Yotei wurde erst letzten Monat vollständig enthüllt, nachdem sie letztes Jahr angekündigt worden war, und vor dem Start haben wir viele neue Informationen über die Klassen, den Schwierigkeitsgrad des Spiels und darüber, dass es keine Mikrotransaktionen beinhaltet.

In einem PS-Blogbeitrag wird uns mitgeteilt, dass Ghost of Yotei Legends schon so lange in Entwicklung ist wie das Einzelspieler-Spiel selbst. Die Handlung spielt Jahrhunderte später als die Hauptgeschichte, und die Figuren daraus sind zu Legenden geworden, die die Form von dämonischen Bossen annehmen, die du mit deinen Freunden besiegen musst.

Die verschiedenen Klassen sollen sich in Ghost of Yotei Legends ergänzen, aber du musst deinen Build nicht diversifizieren, wenn du nicht willst, und es gibt viele Spielweisen. Die vier Schwierigkeitsgrade fordern dich mit jedem Durchgang auf die Probe, und je höher du mit dem Schwierigkeitsgrad steigst, desto bessere Beute bekommst du im Verlauf.

Apropos Beute: Jeder kosmetische Gegenstand, mit dem du deinen Charakter in Ghost of Yotei Legends ausrüsten kannst, erhältst du durch das Gameplay. "Und all dieser Inhalt steht den Besitzern von Ghost of Yōtei kostenlos zur Verfügung. All das wird also allein durch das Gameplay freigeschaltet", sagte Darren Bridges, Chefdesigner von Legends.

Wirst du dir heute Ghost of Yotei Legends anschauen?