Geschichte kann Spaß machen mit Citadelum

HQ

Anfang des Monats hatten wir das Vergnügen, uns mit David Martinez, Head of Marketing bei Abylight Studios in Barcelona zu treffen. Vor etwa einem Jahr (wie die Zeit vergeht) haben wir mit dem Team von Abylight über ein - zu diesem Zeitpunkt - noch unbetiteltes Gottspiel/Städtebauspiel gesprochen, an dem sie arbeiteten.

Beim diesjährigen Gamescom haben wir einen detaillierten Einblick in die immensen Fortschritte dieses Spiels bekommen, das das Team Citadelum genannt hat. Es dreht sich um Ressourcenmanagement, Bau und Kämpfe in echter Göttersimulator-Manier, aber die altrömische Thematik des Spiels von Abylight hat viel mehr Wahrheit und Substanz, als man vielleicht erwarten würde.

Ich werde über die Arbeit berichten, die das Team in die Geschichte hinter dem Spiel gesteckt hat, aber für einen tieferen Einblick könnt ihr euch das vollständige Interview hier ansehen:

HQ

Martinez sagte: "Im Moment ist das Spiel fast fertig, wir polieren daran, also kündigen wir hier auf der Gamescom an, dass wir spielbare Schlachten haben und ihr werdet sie in einem Prolog spielen können, den wir sehr bald veröffentlichen.

"Ende August wird jeder in der Lage sein, diesen Prolog mit zwei vollständigen Aufnahmen des Spiels, der Kampagne, zu spielen, und ihr werdet in der Lage sein, mit neuen Mechaniken zu experimentieren, das Kernspiel des Städtebauspiels zu spielen und auch zum ersten Mal Schlachten zu spielen."

Was die Thematisierung und das Thema des Spiels anbelangt, so wusste das Team schon ziemlich früh, dass es in gewisser Weise römisch sein sollte, aber als sie an dem Projekt arbeiteten, wurde es zu etwas, das viel näher an Fakten als Fantasy war (obwohl es immer noch Götter gibt, die in Citadelum herumstolzieren).

Martinez sagte: "Wir haben uns für Rom entschieden, warum genießen wir Rom nicht? Und der einzige Weg, Rom zu genießen, besteht darin, so realistische Gebäude und Charaktere wie möglich zu haben, und auch die Götter, wir haben uns die Götter so vorgestellt, wie es die Römer taten, also sehen sie aus wie Menschen, riesige Menschen, aber trotzdem Menschen.

"Und ja, wir haben uns für einen realistischen Ansatz entschieden. Was wir also gemacht haben, ist, dass wir eine Kampagne haben, die auf wahren Tatsachen basiert, die dem Aufstieg von Augustus zum Kaiser folgt, und man wird an verschiedenen Orten spielen können - in Hispania, auf der Halbinsel Italica, in Ägypten - und wir haben entschieden, okay, wenn wir Schlachten haben und wir werden Gladiatoren und Wagenrennen haben, Wir werden Blut brauchen.

"Also ja, es ist kein Spiel, das für jeden geeignet ist, aber wir glauben trotzdem, dass es ein echtes römisches Städtebau-Erlebnis ist."

Es war auch keine einfache Aufgabe, da sich das Abylight -Team voll und ganz der Genauigkeit von Citadelum widmete.

Martinez hinzugefügt: "Wir wollten etwas finden, das zu einem Spiel passt, also fangen wir nach dem Tod von Julius Cäsar an und dann folgt man dem Leben von Augustus, bis er Kaiser wird.

"Wir wollten etwas im Spiel haben, wie sie es zum Beispiel in Band of Brothers haben, in dem man einer Einheit folgt und die Entwicklung der Welt sehen kann, aber da es ein Spiel über den Städtebau ist, müssen wir herausfinden, wo diese Siedlungen gegründet und gebaut wurden.

"Also ja, was wir letztendlich tun mussten, war, viel zu studieren, und nachdem wir Geschichtsbücher durchsucht und mit Experten gesprochen hatten, fanden wir heraus, dass diese Geschichte über Augustus dem Spiel genug Abwechslung brachte, und auch, wissen Sie, das Gefühl dieser Entwicklung."

Ihr könnt die Demo jetzt für Citadelum ausprobieren, und das Spiel soll dieses Jahr gegen Ende dieses Monats/im Oktober veröffentlicht werden. Wunschliste jetzt über Steam.