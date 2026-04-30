Gerüchte deuten auf eine Sterrato-Version des Lamborghini Temerario hin

HQ

Anfang dieses Jahres sagte Lamborghini-CEO Stephan Winkelmann, dass eine Offroad-"Sterrato"-Version des Temerario "heute nicht geplant ist, aber man sollte niemals nie sagen."

Motor1 spekuliert jedoch bereits und behauptet, dass die Sterrato-Version des Huracán ein großer Verkaufserfolg war, was bedeutet, dass Lamborghini geneigt sein könnte, ihn zurückzubringen.

Natürlich würde ein solches Auto, wenn es debütieren würde, wahrscheinlich mit demselben Hybrid-Setup ausgestattet sein, das einen V8-Motor mit zwei Turbo und drei Elektromotoren kombiniert und insgesamt etwa 920 PS leistet. Das ist schon ein riesiger Sprung gegenüber dem alten Sterrato.

Andernfalls würde die Sterrato-ähnliche Behandlung wahrscheinlich demselben Rezept folgen wie zuvor: erhöhte Bodenfreiheit, Offroad-Reifen, breitere Strecken und rallyeinspirierte Hardware, wodurch ein tief sitzender Supersportwagen tatsächlich mit Schmutz, Kies und unwegsamem Gelände klarkommt.

Motor1 hat sich vorgestellt, wie das Auto aussieht, und du kannst es unten sehen.