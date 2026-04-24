Gerücht: Xbox bereitet eine tiefere Discord-Integration vor.

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Wir haben zuvor berichtet, dass die neue Xbox-Chefin Asha Sharma glaubt, dass Game Pass zu teuer geworden ist, was zu einer erheblichen Preissenkung geführt hat. Jetzt berichtet The Verge über neue Pläne für den Dienst.

Dazu gehört unter anderem eine sogenannte Starter Edition, die als erschwingliche Einstiegsoption mit etwa 50 großartigen Spielen wie Stardew Valley, Grounded und Fallout 4 gedacht ist. Cloud-Gaming wird ebenfalls enthalten sein, allerdings mit einem Zeitlimit von zehn Stunden pro Monat.

Interessanter ist jedoch, dass Microsoft offenbar näher an Discord herankommen möchte. Discord Nitro gibt es bereits als Vorteil über Game Pass Ultimate, aber The Verge legt nahe, dass das noch tiefer geht und eine stärkere Integration des beliebten Chatdienstes beinhaltet. Man könnte vermuten, dass dies eine natürliche Entwicklung für Project Helix, die kommende Xbox-Konsole, ist, die eine Art PC-Hybrid sein wird. Die vollständige Integration von Discord wird es erleichtern, den Chat-Aspekt zu bewältigen, selbst wenn jemand ein Spiel kostenlos aus dem Epic Games Store heruntergeladen hat und mit jemandem spielen möchte, der denselben Titel über Game Pass heruntergeladen hat.

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