Gerücht: Wuthering Waves kommt für Xbox Series S/X

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Es sind nun fast zwei Jahre vergangen, seit das chinesische Gacha-RPG Wuthering Waves für PC und Smartphones veröffentlicht wurde. Es wurde sofort ein Hit und erschien letztes Jahr auch für die PlayStation 5.

Jetzt scheint der Entwickler Kuro Games ein noch größeres Publikum erreichen zu wollen, da Data Miner auf Reddit Hinweise darauf gefunden haben, dass eine Xbox-Version in Planung ist. Natürlich ist das nicht unbedingt ein Beweis und könnte ein Fehler sein, aber auch die Xbox-Version von Zenless Zone Zero wurde früher auf ähnliche Weise geleakt.

Wuthering Waves hat durchgehend gute Bewertungen erhalten und eine sehr positive Bewertung unter Steam-Nutzern. Die Prämisse des Spiels wird wie folgt beschrieben:

"Wuthering Waves ist ein storyreiches, Open-World-Action-RPG mit hoher Freiheit. Du erwachst aus deinem Schlummer als Rover, begleitet von einem lebendigen Ensemble von Resonatoren auf einer Reise, um deine verlorenen Erinnerungen zurückzugewinnen und die Welt zu verändern."

Auch wenn die Beweise ziemlich solide sind, sollten wir das vorerst alle mit Vorsicht genießen. Wir drücken aber die Daumen, hoffen, dass es tatsächlich stimmt und dass eine Switch-2-Version als nächstes an der Reihe ist.