Gerücht: Warhammer 40,000: Space Marine II und Persona 5 Royal treten diesen Monat dem PS Plus-Spielkatalog bei

HQ

Wir treten in Mitte März ein, wo die Tage nicht nur etwas länger, etwas sonniger und hoffentlich wärmer werden, sondern wir bald auch eine offizielle Bestätigung erhalten, dass die nächsten Spiele für PS Plus Extra und Premium über den Spielekatalog erscheinen.

Vor einer offiziellen Enthüllung von Sony hat uns der zuverlässige Insider und Leaker billbil-kun eine Liste von Spielen gegeben, die – nach Dealabs' Kenntnis – diesen Monat für PS Plus Extra und Premium erscheinen werden. Diese sind: Warhammer 40,000: Space Marine II, Persona 5 Royal, Madden NFL 26, Metal Eden, The Lord of the Rings: Return to Moria und Astroneer. Es wird außerdem erwähnt, dass PS Plus Premium-Abonnenten auch den PSP-Klassiker Tekken Dark Resurrection spielen können.

Im Artikel hören wir außerdem von einem Gerücht, das von einer Quelle verbreitet wurde, wonach Final Fantasy XVI und Dragon's Dogma 2 in diesem Monat in die Reihe der Spielkatalog-Veröffentlichungen aufgenommen werden. Billbil-kun bestätigte jedoch, dass dies nur Wunschdenken war, und die Liste von Dealabs wirkt viel realistischer, mit einigen herausragenden Titeln.