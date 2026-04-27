Gerücht: Ubisoft wird sich weitere AC-Remakes anschauen, wenn Assassin's Creed: Black Flag Resynced erfolgreich ist.

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Ubisoft hat seinen alten Spielen schon einmal einen frischen Anstrich verpasst. Es gab Assassin's Creed: The Ezio Collection, Assassin's Creed III Remastered, und doch fühlt es sich nicht so an, als hätte der Verlag jemals so voll auf die Karte gesetzt, wie er es tut Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Das Remake von Assassin's Creed IV: Black Flag bietet uns nicht nur visuelle Verbesserungen; außerdem hat es das Gameplay angepasst, den Kampf überarbeitet und vieles mehr, das wir genießen können, wenn es im Juli erscheint.

Laut Tom Henderson von Insider Gaming scheint dies nicht das einzige Spiel zu sein, dem Ubisoft ein vollständiges Remake verleiht. In der neuesten Folge des Insider Gaming-Podcasts behauptete Henderson, Ubisoft werde bald auf seinen Katalog der Assassin's Creed-Spiele zurückblicken und prüfen, welche anderen Titel die Resynced-Behandlung verdienen.

Henderson behauptete außerdem, dass es derzeit keine Pläne gibt, das DLC für Black Flag mit Resync neu zu machen. "Wenn es sich enorm gut verkauft, so wie 10 Millionen Einheiten, machen sie es vielleicht und es kommt in ein paar Jahren heraus. Aber im Moment gibt es keine Pläne dafür", sagte er.

Es wäre interessant zu sehen, von welchem Spiel Ubisoft als nächstes eine Resynced-Version machen könnte. Sie könnten noch weiter in der Geschichte der Reihe zurückgehen und einen richtigen Klassiker wie das erste AC-Spiel oder Assassin's Creed II neu machen. MP1st berichtet, dass ein Insider von Ubisoft glaubt, dass das erste Spiel bereits ein Remake in Arbeit hat. Oder sie könnten zum Beispiel einen neueren Teil aufpolieren, Unity den verdienten Start geben oder Syndicate wie ein spielenswertes Spiel erscheinen lassen.