Gerücht: Ubisoft hat einige große Switch 2-Portierungen geplant

Wir alle wissen, dass die Switch 2 schon ein Ding ist, und es ist eine Sache, die wahrscheinlich eher früher als später enthüllt wird. Während sich die Leaks häufen und die Gerüchte weitergehen, sprechen wir jetzt über die Software, die auf die Switch 2 kommen könnte.

Laut dem neuesten Podcast von Insider Nate The Hate auf YouTube hat Ubisoft anscheinend mehr als ein halbes Dutzend Spiele geplant, die auf der Nintendo Switch 2 veröffentlicht werden sollen. Diese stammen anscheinend aus einer "Reihe von Franchises, wie The Division, Rainbow Six Siege, es gibt auch einige Diskussionen und Überlegungen, eine Mario Rabbids-Sammlung zu machen."

Laut Mr. The Hate ist es nur eine Frage, wann diese Spiele erscheinen werden, und nicht ob. Assassin's Creed Mirage wird voraussichtlich ebenfalls mit der Switch 2 auf den Markt kommen, und Assassin's Creed Shadows wird wahrscheinlich auch kommen, aber es wird nicht erwartet, dass es zum Start fertig sein wird.

Welches Ubisoft-Spiel würdest du gerne auf der Nintendo Switch 2 sehen?