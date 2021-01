Gerücht: Steht Switch-Start von Apex Legends bevor?

You're watching Werben

Am 2. Februar feiert Apex Legends seinen zweiten Geburtstag und als Geschenk für die vielen treuen Spieler hat Respawn neue Inhalte angesetzt. Saison 8: Chaos/Mayhem startet mit einem weiteren Helden und einer frischen Knarre an diesem Tag auf PC, Xbox One und Playstation 4. Möglicherweise ist das aber noch nicht alles, worauf sich die Spieler freuen dürfen.

Letzten Herbst sollte die Switch-Fassung des Games erscheinen, doch Respawn Entertainment war mit der Erfahrung nicht zufrieden und schob den erwarteten Start hinaus. Im Moment gibt es keinen Konkreten Ersatztermin, doch auf dem offiziellen japanischen Youtube-Kanal des Spiels wurde bekanntgegeben, dass Apex Legends am 2. Februar auch auf der Nintendo Switch spielbar sein wird.

In der Beschreibung des Trailers wurde diese Version ausdrücklich erwähnt, allerdings ist der Textausschnitt in keiner anderen Sprache verfügbar. Die entsprechende Stelle wurde nach einigen Stunden wieder gelöscht, möglicherweise handelt es sich hierbei also um einen Übersetzungsfehler. Gerüchte zu EA-bezogenen Switch-Ports machen derzeit wieder die Runde, deshalb sollten wir vorsichtig sein, was wir online lesen.

Quelle: Apexlegends-News.com.