Apex Legends: Staffel 8 führt Legende #16, ein Repetiergewehr und Kartenänderungen ein

Respawn hat in den letzten Tagen viele kleine Hinweise verstreut, die auf den kommenden Saisonwechsel in Apex Legends hinweisen. Der Battle-Royale-Titel wird am 2. Februar mit einem großen Content-Update aktualisiert und in die achte Staffel eintreten. "Mayhem" heißt diese Phase, deren Highlight die neue Legende Fuse ist.

Der Sprengstoff-Enthusiast hat sich dazu entschlossen, den Apex-Spielen beizutreten. Leider wird uns Respawn erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten, welche Fähigkeiten dieser spielbare Charakter aufweist. Abgesehen davon gibt es ein neues Repetiergewehr mit dem Namen "30-30 Repeater" und die Karte Kings Canyon wird zum dritten Mal grundlegend überarbeitet. Detailliertere Informationen werden in gewohnter Form, häppchenweise über die kommenden Wochen verstreut.