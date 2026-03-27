Gerücht: PlayStation-Konsolen stehen kurz vor deutlichen Preiserhöhungen

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Nun, wir wussten, dass es eines Tages wahrscheinlich passieren würde. Es scheint, als sei der Tag gekommen, an dem wir mehr für unsere Spielkonsolen ausgeben werden, denn aktuelle Spekulationen deuten darauf hin, dass PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und PlayStation Portal alle eine Preiserhöhung erhalten werden.

Laut dem französischen Inhaltsersteller Gyo (über Wccftech) werden die Heimkonsolen, wie die PS5 und PS5 Pro, voraussichtlich um 100 € steigen, und das PlayStation-Portal könnte um 30 € steigen. Gyo sagt, dass die Einzelhändler über die Preiserhöhung informiert wurden, die bereits nächsten Monat mit dem Jahreswechsel beginnen könnte. Für die PS5 Slim Digital Edition gab es keinen spezifischen Hinweis, aber wir vermuten, dass sie einen ähnlichen Preisanstieg wie die anderen Heimkonsolen erleben würde.

Dies wäre die dritte Preiserhöhung der PlayStation 5 in ihrem Lebenszyklus. Wir haben auch gesehen, dass Xbox seit dem Start der Series X/S-Konsolen die Preise erhöht hat, und es scheint, dass die aktuellen RAM-Engpässe weiterhin Hardwarehersteller weltweit sehr stark treffen. Natürlich ist das noch nicht offiziell, also sollte man es mit Vorsicht genießen, aber angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage würde es uns nicht überraschen, wenn es bald offiziell wird.