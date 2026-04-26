Gerücht: Playstation könnte 30-tägige Online-Check-ins für digitale Spiele verlangen

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Derzeit kursierende Berichte im Internet besagen, dass Sony und PlayStation ein System für digitale Spiele auf der Playstation 4 und Playstation 5 einführen wollen, das eine reguläre Internetverbindung erfordert. Gerüchten zufolge wird mindestens alle 30 Tage ein "Check-in" erforderlich sein; andernfalls läuft die Lizenz Gefahr, vorübergehend inaktiv zu werden. Mit anderen Worten, das Spiel wird unspielbar.

Das Gerücht besagt, dass:



Neu gekaufte digitale Spiele erfordern möglicherweise alle 30 Tage einen Online-Check-in



Wenn die Konsole innerhalb dieses Zeitraums nicht verbunden ist, kann die Lizenz vorübergehend widerrufen werden



Beeinflusst ältere Käufe nicht



Die übliche "Primärkonsole"-Einstellung soll diese Anforderung angeblich nicht umgehen



Mit anderen Worten: Es geht hier nicht um eine ständige Internetverbindung, sondern vielmehr um eine Variante dessen, was Xbox und Microsoft einst zusammen mit der unglückseligen Xbox One unter Don Mattricks Führung zu starten versuchten. Kurz gesagt: Die Konsole muss sich in regelmäßigen Abständen einloggen und einen "digitalen Handschlag" ausführen, wenn Sie Ihre digital gekauften Spiele nutzen möchten.

Bisher sind dies jedoch völlig unbestätigte Informationen, also nehmen Sie sie mit Vorsicht. Aber da dies bereits in der Branche diskutiert wurde und der ständige Versuch, so viel wie möglich online zu sein, ist es nicht völlig unwahrscheinlich.