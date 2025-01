Gerücht: Nintendo Switch 2 könnte aufgrund von Leaks früher als geplant erscheinen

HQ

Nintendo hat offiziell bestätigt, dass die Nintendo Switch 2 vor dem 31. März 2025 auf den Markt kommen wird. Das Unternehmen hat jedoch kein genaues Datum bekannt gegeben, und jetzt glauben einige Analysten, dass die Konsole noch früher auf den Markt kommen könnte. Branchenexperte Serkan Toto, CEO von Kantan Games, deutete an, dass Nintendo aufgrund der ständigen Leaks zu den Funktionen und Spezifikationen der Konsole eine frühere Ankündigung in Betracht ziehen könnte. In einem Interview mit Eurogamer deutete Toto an, dass Nintendo möglicherweise früher als erwartet Maßnahmen ergreifen wird, um das Gerät zu enthüllen, da es mit den anhaltenden Leaks nicht zufrieden ist.

Toto betonte, dass ein Start bereits im Januar erfolgen könnte, was dem Unternehmen die Möglichkeit geben würde, den bereits online kursierenden Informationen entgegenzuwirken. Bei den Leaks ging es hauptsächlich um die Funktionen der Switch 2, wie z. B. die verbesserte Auflösung (1080p bei 8 Zoll), die verbesserte Leistung und die Kompatibilität mit bestehenden Controllern wie Joy-Cons und Pro-Controllern. Darüber hinaus wird erwartet, dass es 240 FPS unterstützt, ein deutliches Upgrade gegenüber den 60 FPS des aktuellen Modells.

Es wird gemunkelt, dass der Switch 2 auch über einen USB-C-Anschluss zum Aufladen, ein neues Dock mit bis zu 4K und eine verbesserte Akkulaufzeit verfügt. Obwohl das Design ein leuchtendes orangefarbenes und blaues Farbschema aufweist, sind Details noch rar. Da immer mehr Leaks auftauchen, sind die Fans gespannt darauf, den ersten offiziellen Trailer zu sehen und endlich die Funktionen und das Design von Nintendos kommender Konsole zu bestätigen.

Wird Nintendo an seinem Startfenster im März 2025 festhalten oder wird es die Fans mit einer früheren Veröffentlichung überraschen?

