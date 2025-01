Gerücht: Bilder des Motherboards des Nintendo Switch-Nachfolgers lecken online

HQ

Nintendo hat wirklich damit zu kämpfen, das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Videospielindustrie unter Verschluss zu halten, da im Laufe der Monate mehrere Leaks aufgetreten sind und uns Schnipsel und Einblicke in die Hardware präsentiert haben, die so viele als Nintendo Switch 2 oder Super Nintendo Switch betrachten. Das letzte Mal ereignete sich um den Jahreswechsel, als Bilder eines angeblichen Motherboards für das Gerät auf Reddit auftauchten, wie der Benutzer MHN1994.

Zugegeben, es gibt ein paar Elemente der Vorsicht, die man bei den Bildern beachten sollte, da sie nicht nur noch bewiesen werden müssen, dass sie genau und echt sind, sondern auch dem durchschnittlichen Verbraucher und Fan nicht wirklich viel bedeuten. Das Wichtigste ist, dass das Motherboard größer ist als das aktuelle Switch -Modell, was darauf hindeutet, dass das Nachfolgegerät ein größeres Gehäuse und wahrscheinlich auch ein größeres Display haben wird.

Nintendo Everything hat auch darauf hingewiesen, dass dieses Leck mit den vorherigen CPU-Leaks übereinstimmt, die im Jahr 2024 aufgetreten sind, was darauf hindeutet, dass diese Bilder einen Einblick in das geben könnten, was sich unter der Oberfläche von Nintendos nächstem großen Hardware-Projekt verbirgt.

Kürzlich wurde auch diskutiert, ob der Switch 2 mit einer ähnlichen Leistung arbeiten wird wie der PlayStation 4 Pro.