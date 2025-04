Gerücht: Nintendo Switch 2 bietet keine 4K-Ausgabe

HQ

Während wir alle sehen werden, was die Nintendo Switch 2 in Zukunft direkt zu bieten hat, könnten schon früh ein paar Neuigkeiten über die Konsole bekannt geworden sein. Dies wird für diejenigen, die eine 4K-Ausgabe auf ihrem Nintendo Switch 2 wollten, enttäuschend sein, da es nicht so aussieht, als ob die Konsole dazu in der Lage wäre.

Laut Insider Gaming haben Entwickler, die mit der Veröffentlichung gesprochen haben, enthüllt, dass in ihrem Devkit die 4K-Ausgabe auf der Nintendo Switch 2 nicht möglich ist. Es wird erwähnt, dass dies möglicherweise nicht alle Dev-Kits umfasst, und da wir keine offizielle Bestätigung von Nintendo erhalten haben, sollten wir solche Neuigkeiten wie immer mit Vorsicht genießen.

Wenn man bedenkt, dass es viele große Hoffnungen in diese Konsole gibt, werden einige Fans enttäuscht sein zu hören, dass 4K möglicherweise nicht auf dem Tisch liegt. Aber wie immer bei Nintendo gibt es viele Spieler, die einfach mehr von der Software des Unternehmens wollen, denn ikonische Franchises und Titel werden sicherlich Teil der Switch 2-Reihe sein.