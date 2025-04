Nintendo Switch 2 Direct um ganze sechs Monate verschoben

HQ

Wenn Sie denken, dass es nur ein paar Leaks über die morgige Nintendo Direct gab, die sich um die Switch 2 drehen, dann haben Sie absolut Recht, und es stellt sich heraus, dass es einen Grund dafür gibt. Nintendo hat nun bekannt gegeben, dass die Präsentation leider um ein ganzes halbes Jahr verschoben wird. Der neue Termin? 8. Oktober 2025.

Nintendo selbst hält sich wie üblich bedeckt, was den Grund dafür angeht, schreibt aber in den sozialen Medien, dass sie "dafür sorgen werden, dass die Präsentation den hohen Erwartungen der Spieler entspricht". In einer offiziellen Erklärung heißt es:

"Wir wissen, dass viele von euch sich darauf freuen, mehr über Switch 2 zu erfahren, aber wir wollen sicherstellen, dass jedes Detail perfekt ist. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld und freuen uns darauf, im Oktober Neuigkeiten mit Ihnen zu teilen. Nach der Nintendo Direct am Donnerstag gibt es noch viele neue Spiele auf der Switch zu spielen, und es werden noch mehr kommen."

Die Spekulationen sind bereits im Gange und drehen sich um alles, von Komponentenfehlern bis hin zu Trumps Zöllen und der Tatsache, dass wichtige Spiele nicht rechtzeitig fertig sein werden. Es gibt auch die Sorge, dass Nintendo seine Konsole nicht in Verbindung mit Grand Theft Auto VI auf den Markt bringen möchte, da erwartet wird, dass PlayStation 5 und Xbox Series X/S Konsolen aus den Regalen fliegen und dazu führen könnten, dass die neue Konsole einen langsamen Start hat.

Wie dem auch sei, wir werden uns noch ein halbes Jahr gedulden müssen, bis wir Nintendos neue Konsole kennenlernen, die nun wohl im November oder Dezember auf den Markt kommen wird. In der Zwischenzeit können wir immer weiter über alles spekulieren, von den Launch-Titeln bis hin zum Preis.