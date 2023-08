Gerücht: Netflix arbeitet an einer Dark Souls Anime-Serie

HQ

Netflix ist weder Animationen noch Adaptionen beliebter Videospiele fremd. Es hat bereits Serien über Castlevania, DOTA, League of Legends und Cuphead (um nur einige zu nennen) herausgebracht, und jetzt ist es vielleicht an der Zeit, dass sich eine weitere Spieleserie der Netflix-Familie anschließt. Laut Quellen auf der Website Giant Freakin Robot arbeitet Netflix derzeit an einem Anime des beliebten Dark Souls-Franchise von From Software.

Leider konnten sie keine nützlicheren Informationen liefern, so dass wir nur spekulieren können, worum es in dieser Serie gegangen wäre oder wo sie stattgefunden hätte. Da dies im Moment nur ein Gerücht ist, empfehlen wir Ihnen, diese Informationen mit Vorsicht zu genießen, bis wir eine Bestätigung oder ein Dementi erhalten.