Gerücht: Microsoft will die Entwicklung von Fallout 5 beschleunigen

HQ

Es gab viele Berichte und Anzeichen dafür, dass die Arbeit an The Elder Scrolls VI bei Bethesda jetzt in vollem Gange ist, während die Arbeit an Starfield fortgesetzt wird, sowohl in Bezug auf die Wartung als auch auf neue Inhalte.

Darüber hinaus arbeiten sie in gewisser Weise auch an Fallout 5, wo wir bereits berichtet haben, dass die Macher der Amazon Prime-Serie Fallout einige Vorabinformationen erhalten haben, damit die Geschichte nicht mit dem kommenden Spiel kollidiert.

Aber wann wird es veröffentlicht? Leider scheint es eine sehr, sehr lange Zeit zu sein, und Bethesda hat wiederholt gesagt, dass sie zuerst The Elder Scrolls VI veröffentlichen werden - was wahrscheinlich mehrere Jahre in der Zukunft liegt. Doch nun gibt es einen Hoffnungsschimmer.

Nach dem großen Erfolg der Fallout-Serie und dem Anstieg des Interesses an den Spielen versucht Microsoft nun, die Arbeit am nächsten Abenteuer zu beschleunigen, und in der neuesten Folge des Xbox Two-Podcasts sagt der vertrauenswürdige Redakteur von Windows Central, Jez Corden, dass das Xbox-Team eine Lösung finden möchte:

"Sie formulieren derzeit Pläne, wie sie das nächste Fallout eher früher als später für uns bekommen können. Das ist es, worüber sie reden, soweit ich das verstehe."

Eine mögliche Lösung könnte sein, dass Obsidian - das zuvor Fallout: New Vegas gemacht hat (und Mitarbeiter von den Machern der ersten beiden Hauptspiele der Serie hat) - mit der Aufgabe betraut wird, ein Zwischenspiel zu entwickeln, damit Bethesda weiter an Starfield und The Elder Scrolls VI arbeiten kann, bevor es Fallout 5 ernsthaft in Angriff nimmt.

Eine Lösung, die wir zumindest begrüßen würden, da Fallout: New Vegas oft als das beste Spiel der Serie der letzten 20 Jahre angesehen wird. Was sollten Microsoft und Bethesda deiner Meinung nach tun, um die Sehnsucht der Fallout-Fans nach neuen Abenteuern zu stillen?