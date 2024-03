Fallout 5 Details, die während der Dreharbeiten zur TV-Serie an Amazon weitergegeben wurden

HQ

Fallout 5 liegt so weit in der Zukunft (nach The Elder Scrolls VI), dass es zweifelhaft ist, ob es überhaupt noch in dieser Generation veröffentlicht wird. Es scheint jedoch bereits eine ziemlich klare Vorstellung davon zu geben, wohin die Serie in Zukunft gehen wird, da Bethesda-Veteran Todd Howard dem Filmteam, das die Amazon-TV-Serie produziert, Details über das kommende Spiel enthüllte.

Er verrät dies in einem Interview mit Den of Geek, in dem Jonathan Nolan - Regisseur, Autor und ausführender Produzent - sagte:

"Es bedeutet, dass man alle Vorteile des schönen Geschichtenerzählens hat, zu dem Todd und [Bethesda] beigetragen haben, aber wir können auch eine originelle Geschichte in dieser Welt erzählen. Für uns als Autoren und Filmemacher ist es einfach ein Traum, der wahr geworden ist.

Ich glaube, wir haben Fallout 6 gemacht. Wir wissen alles über Fallout 5, wir erzählen es niemandem."

Dies veranlasste Howard, dies zu bestätigen und zu klären, und er sagte:

"Nun, es gab einige Dinge, bei denen ich sagte: 'Mach das nicht, weil wir das in Fallout 5 tun werden."

Die Fallout-Serie feiert am 12. April auf Amazon Prime Premiere.