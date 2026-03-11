Gerücht: Microsoft möchte, dass deine alte Xbox-Bibliothek auf dem PC spielbar ist

HQ

Microsoft scheint keine Pläne zu haben, alte Xbox-Klassiker verstauben zu lassen. Im Gegenteil, es gibt nun starke Anzeichen dafür, dass sie fleißig daran arbeiten, so viele Xbox- und Xbox-360-Spiele wie möglich auf dem PC spielbar zu machen – ohne dass Sie Geld ausgeben müssen, um die Spiele erneut zu kaufen.

Während der GDC deutete Jason Ronald von Microsoft an, dass das Team mit neuen Wegen experimentiert, um alte Titel auf moderner Architektur verfügbar zu machen. Kurz darauf bestätigte der Insider NateTheHate das, indem er erwähnte, dass es in der Praxis um Abwärtskompatibilität auf dem PC für alte Xbox-Spiele geht. Auf ResetEra schrieb Nate:

"Das Backkompatibilitätsteam wollte deine originale Xbox- und Xbox 360-Digitalbibliothek auf dem PC spielen und nutzen"

Wenn die Pläne Wirklichkeit werden, würde das bedeuten, dass Spiele, die du bereits digital auf der Xbox gekauft hast – wie Klassiker aus der Xbox-360-Ära – über dein Microsoft-Konto in deiner PC-Bibliothek erscheinen könnten. Das öffnete die Tür für alte Favoriten wie Ninja Gaiden Black und Crimson Skies. Die Initiative passt auch perfekt zu Microsofts immer klarer werdender Strategie, die Grenze zwischen Konsole und Computer zu verwischen.

Wir können nur hoffen, oder was sagen Sie? Möchten Sie, dass alte Xbox- und Xbox 360-Spiele als spielbare Klassiker auf dem PC erscheinen?