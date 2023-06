Gerücht: Metal Gear Solid 4 in Master Collection Vol. 2 enthalten

HQ

Diesen Herbst erscheint Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, das Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater und die ersten beiden Metal Gear-Spiele von '87 und '90 enthält. Wie viele vermutet haben, ist Vol. 1. deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich eine Vol. 2 geben wird, und jetzt hat Twitter-Nutzer Nitroid mögliche Anzeichen dafür ausgegraben, dass nicht nur einer auf dem Weg ist, sondern dass er neben Metal Gear Solid V: The Phantom Pain und Metal Gear Solid: Peace Walker auch die mittlerweile fast mythischen Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Sollte dies zutreffen, bedeutet dies, dass Master Collection Vol 2. wird das allererste Mal sein, dass Metal Gear Solid 4 in einem anderen Format als der PS3 veröffentlicht wird, wo es seit seiner Veröffentlichung vor fünfzehn Jahren stecken geblieben ist.

Hast du auch Kojimas patentierten-Humor und rauchende Affen vermisst?