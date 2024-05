Gerücht: Lords of the Fallen startet diesen Monat für den Game Pass

HQ

Lords of the Fallen brauchte weniger als eine Woche, um bei der Veröffentlichung im vergangenen Oktober ein Millionenseller zu werden, und Spieler und Medien waren gleichermaßen von dem Soulslike-Abenteuer begeistert. Es war jedoch nicht ganz fehlerfrei und seit seiner Premiere haben die Entwickler hart daran gearbeitet, den Titel zu verbessern.

Jetzt scheint es an der Zeit zu sein, dass ein viel größeres Publikum das Spiel ausprobiert, denn Exputer sagt, dass Quellen bestätigt haben, dass Lords of the Fallen zum Game Pass hinzugefügt wird, und dies bereits gegen Ende Mai.

Wenn du dir dieses Rollenspiel noch nicht angesehen hast, solltest du unserer Meinung nach unsere Rezension lesen, die du hier findest, in der wir erklären, warum Soulslike-Fans es sich genauer ansehen sollten.