Gerücht: Journey to the Savage Planet Fortsetzung in Arbeit

Vor über viereinhalb Jahren wurde der kauzige Action-Entdecker Journey to the Savage Planet vom Studio Typhoon Studios veröffentlicht, das nach etwas mehr als der Hälfte der Entwicklung des Spiels von Google gekauft wurde. Wir mochten das Spiel hier in der Redaktion, aber leider hat Google seine gesamte Spieleinitiative etwas mehr als ein Jahr nach dem Start abgesagt. Schon damals war angeblich eine Fortsetzung in Arbeit, und vielleicht ist es die gleiche, die jetzt wieder aufgetaucht ist?

Als Google die Typhoon Studios schloss, wurde das Studio kurz darauf unter dem neuen Namen Racoon Logic neu gegründet, und jetzt hat ein Titel, der verdächtig wie eine Fortsetzung ihres Journey to the Savage Planet aussieht, an mehreren Orten zu florieren begonnen.

Eine Anmeldung zur Marke des Namens Revenge of the Savage Planet wurde beim kanadischen Amt für geistiges Eigentum eingereicht, und auf Actors Access - einer Website, auf der Unternehmen Jobs für Schauspieler ausschreiben - für ein Spiel namens Project Lodestar ist eine Anzeige erschienen. Laut der Anzeige wird Project Lodestar als "ein Nachfolger von Journey to the Savage Planet " beschrieben, so dass hier vielleicht nicht zu viel Salz benötigt wird, aber natürlich können wir uns nicht zu sicher sein. Hoffentlich haben wir bald eine offizielle Ankündigung, auf die wir uns freuen können.