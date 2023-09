Gerücht: HBO hat seine Abby für The Last of Us gefunden

HQ

Es dauerte nicht lange, bis HBO den Daumen nach oben für eine zweite Staffel der von der Kritik gefeierten TV-Serie The Last of Us gab, die auf der gleichnamigen Spieleserie basiert. Da die erste Staffel dem ersten Spiel entsprach, wird die zweite Staffel wahrscheinlich dem zweiten Spiel der Serie entsprechen. Wir werden daher einige neue Gesichter sehen, die in der ersten Staffel nicht dabei waren, darunter Abby Anderson.

Nach der Veröffentlichung des zweiten Spiels sahen sich die Macher massiver Kritik für Abby ausgesetzt und auch die Schauspielerin Laura Bailey erhielt Morddrohungen von Spielern auf der ganzen Welt. Mit anderen Worten, es ist eine schwierige Rolle für jemanden, in einer TV-Serie zu spielen, aber es wird gemunkelt, dass Shannon Berry (The Wilds, Hunters) bereit für die Rolle der Abby ist. Dies basiert auf einem inzwischen gelöschten Tweet der Schauspielerin und der Tatsache, dass ihr Neil Druckmann, Pedro Pascal und Bella Ramsey auf Instagram folgen. Bis dies jedoch bestätigt ist, sollten Sie alles mit einer Prise Salz nehmen. Wie The Direct berichtet, wurde bestätigt, dass Abby gecastet wurde, aber es ist unwahrscheinlich, dass wir hören werden, wen sie ausgewählt haben, bis die Streiks vorbei sind.