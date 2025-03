Gerücht: Happy Gilmore 2 erscheint diesen Juli auf Netflix

HQ

Happy Gilmore 2 wird dieses Jahr endlich auf unseren Bildschirmen zu sehen sein, und jetzt wissen wir vielleicht das genaue Datum, an dem es auf Netflix landen wird. Der Film mit Adam Sandler, Ben Stiller und weiteren wiederkehrenden Darstellern ist derzeit nur für 2025 geplant.

Aber der neueste Bericht von Deadline über einen der Schauspieler des Films, Conor Sherry, besagt auch, dass wir am 25. Juli mit Happy Gilmore 2 rechnen können. Auch hier können wir, bis Netflix selbst dieses Datum bestätigt, nicht sagen, dass es sich um etwas anderes als ein Gerücht handelt, aber eine Veröffentlichung im Sommer scheint Sinn zu machen.

Wenn Happy Gilmore 2 die große Sommerveröffentlichung von Netflix ist, dann lässt das Platz für Frankenstein und Wake Up, Dead Man, die später im Jahr erscheinen werden. Wir haben The Electric State den Frühjahrsslot für 2025 ausfüllen lassen, und so könnte Happy Gilmore 2 in eine Sommerposition passen.

Wann soll Happy Gilmore 2 freigegeben werden?

