Gerücht: Halo Battle Royale wird zum Extraction-Shooter umgestellt

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Ist das Zeitalter der Battle Royale vorbei? Wenn ja, ist es nicht schwer zu erkennen, wohin sich die Mehrspieler-Spiele als Nächstes entwickeln. Da Helden-Shooter an Fahrt verlieren, sehen wir stattdessen einen Wechsel zu Extraction-Shootern, ähnlich ARC Raiders, Marathon und Escape from Tarkov. Es scheint, als wolle auch Halo Studios auf diesen Zug aufspringen, wenn man den aktuellen Gerüchten Glauben schenkt.

Die neuesten Spekulationen stammen von Rebs Gaming (über Wccftech). Er sagte, dass das kommende Project Ekur von Halo Studios, das in Zusammenarbeit mit Certain Affinity entwickelt wurde, sich seit mindestens dem Sommer 2023 von einem Battle-Royale-Halo-Spiel zu einem Extraction-Shooter entwickelt hat. Es wird außerdem behauptet, dass das Spiel seitdem Teil des nächsten Haupt-Halo-Erlebnisses wurde, sodass es vielleicht einfach ein großer Mehrspielermodus im neuen Halo-Spiel sein wird.

Darüber hinaus glaubt Rebs Gaming, dass die neuen Halo-Spiele einem Call of Duty-ähnlichen Rahmenwerk folgen werden, wobei ein Launcher für die Kampagne, die Mehrspielermodi und möglicherweise der Extraktions-Shooter-Modus verwendet wird.

Wenn das stimmt, fühlt es sich so an, als würden wir immer noch nicht aus Concord und anderen gescheiterten Live-Service-Spielen lernen. Man kann nicht einfach einem Trend folgen und die gleichen Ergebnisse wie andere Erfolge erwarten. Damit Halo als Franchise zurückkehrt, sollte es wahrscheinlich nicht einfach sehen, was alle anderen machen, und sich Notizen machen.